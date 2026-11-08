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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة

علي ماهر
علي ماهر
حسن العمدة

أعلن علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الجهاز الفني المعاون الذي سيعمل معه خلال الفترة المقبلة؛ في إطار الاستعداد للاستحقاقات الدولية القادمة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وشهد الجهاز المعاون اختيار عدد من الأسماء لتولي المهام الفنية المختلفة، حيث تقرر تعيين محمد عبد الكريم في منصب المدرب العام، وباسم علي مدربًا مساعدًا، بينما يتولى مصطفى فتحي مسؤولية تدريب حراس المرمى.

كما يضم الجهاز محمود سليم وعبد الرحمن الزغبي في منصب محللي الأداء، للعمل على دراسة المنافسين وتحليل أداء لاعبي المنتخب، فيما يتولى ديجو جياتشينو ووائل رأفت مهمة تخطيط الأحمال البدنية وتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية.

ويأتي تشكيل الجهاز المعاون ضمن خطة علي ماهر لبدء مهمته مع المنتخب الوطني، وتجهيز الفراعنة للمرحلة المقبلة، في ظل ضيق الوقت قبل خوض المواجهات الرسمية القادمة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، حيث يسعى الجهاز الفني الجديد لتحقيق بداية قوية وتقديم نتائج إيجابية تلبي طموحات الجماهير المصرية.

علي ماهر منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2027 كأس الأمم الإفريقية

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