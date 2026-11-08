سندرلاند يُسقط تشيلسي بهدف نظيف ويفجر مفاجأة في الدوري الإنجليزي

حقق فريق سندرلاند مفاجأة مدوية بعدما تغلب على ضيفه تشيلسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إنزو لي، الذي نجح في تسجيل ركلة جزاء لصالح سندرلاند بالدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

ورغم محاولات تشيلسي للعودة في النتيجة، فرض الفريق اللندني سيطرته على الكرة، ووصلت نسبة استحواذه إلى 69%، لكنه اصطدم بالتنظيم الدفاعي المحكم لسندرلاند، وفشل في استغلال الفرص المتاحة لإدراك التعادل.

وفي الشوط الثاني، حافظ سندرلاند على تقدمه، ونجح لاعبوه في التصدي لمحاولات تشيلسي الهجومية، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز أصحاب الأرض وحصدهم ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع سندرلاند رصيده إلى 8 نقاط، رغم استمراره في مؤخرة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 16 نقطة، ليظل في المركز الرابع، متفوقًا بفارق الأهداف على إيفرتون.