البنك التجاري الدولي في «كايرو آي سي تي».. حين تصبح بنوك الغد أقرب إلى اليوم

يفتح البنك التجاري الدولي نافذة على مستقبل الخدمات المصرفية خلال مشاركته في معرض «كايرو آي سي تي 2026»، مقدمًا حلولًا رقمية تستهدف جعل التجربة البنكية أكثر سهولة وذكاءً، وتقريب الابتكارات المالية من احتياجات العملاء اليومية.

ويشارك البنك بصفته راعيًا بلاتينيًا في المعرض، الذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، ويستقبل الزوار داخل جناحه بالصالة الأولى، لاستعراض تطورات خدماته الرقمية والتعريف برؤيته لمستقبل التعاملات المصرفية.

وتمنح المشاركة الزوار فرصة للتعرف على الخدمات عبر شاشة تفاعلية تتيح استكشاف المنصات الرقمية والمعاملات المتاحة من خلال القنوات الإلكترونية، في تجربة تربط التعريف بالخدمة بكيفية استخدامها، وتوضح دور التكنولوجيا في تبسيط التعاملات البنكية.

ونجخ البنك فى خلق حالة من تجمع الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا والتجارب الرقمية،والرياضية بما يتيح التواصل مع جمهور يبحث عن خدمات مالية تواكب أسلوب حياته.

وتبرز أهمية هذه المشاركة في تقديم التحول الرقمي باعتباره تجربة يستطيع العميل اكتشافها والتفاعل معها؛ فكلما أصبحت الخدمات أوضح وأسهل استخدامًا، اتسعت فرص الاستفادة منها، وتعززت قدرة الابتكار المصرفي على إحداث أثر ملموس في الحياة اليومية.