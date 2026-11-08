طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع

أنهى فريق طرابزون سبور، الشوط الأول من مواجهته أمام ألانيا سبور، متقدمًا بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي.

طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية

وفرض طرابزون سبور أفضليته خلال النصف الأول من اللقاء؛ بعدما نجح فاجنر بينا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 18، ليمنح فريقه التقدم ويضعه في موقف مميز أمام أصحاب الأرض.

وعزز النجم المصري محمد صلاح تقدم طرابزون سبور بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 35، بعدما استقبل تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، ونجح بمهارة في مراوغة مدافع ألانيا سبور، قبل أن يسدد الكرة أرضية قوية على يمين الحارس لتسكن الشباك.

وقدم صلاح لقطة فنية مميزة تُوجت بهدف رائع، ليؤكد تفوق فريقه خلال الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم طرابزون سبور بهدفين نظيفين، وسط تطلعات الفريق لمواصلة تفوقه وحسم نقاط المباراة.

محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، شيوبيكي نوايوو، ستيفان سافيتش، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: فابينيو، أوزان توفان، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، بول أونواتشو، نوح سافيولو.