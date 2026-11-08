محمد صلاح يضرب شباك ألانيا سبور بالهدف الثاني لطرابزون في الدوري التركي

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه بقميص طرابزون سبور، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك ألانيا سبور، خلال المواجهة المقامة بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي.

محمد صلاح يضرب شباك ألانيا سبور بالهدف الثاني

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليُحسن استلام الكرة ويتلاعب بمدافع ألانيا سبور بمهارة رائعة، قبل أن يطلق تسديدة أرضية قوية استقرت على يمين حارس المرمى داخل الشباك.

وقدم النجم المصري لمسة فنية مميزة في الهدف، ليعزز تقدم طرابزون سبور بالهدف الثاني، بعدما افتتح فاجنر بينا التسجيل في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ويمنح هدف صلاح فريقه أفضلية مهمة خلال المباراة، في ظل سعي طرابزون سبور للخروج بالنقاط الثلاث ومواصلة نتائجه الإيجابية في منافسات الدوري التركي.

محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون



حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، شيوبيكي نوايوو، ستيفان سافيتش، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: فابينيو، أوزان توفان، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، بول أونواتشو، نوح سافيولو.