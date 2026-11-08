بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل

أكد جادي آيزنكوت، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، أن هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في البلاد، مشددا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

آيزنكوت: سأقود تشكيل حكومة طوارئ وطنية

وقال آيزنكوت، رئيس حزب يشار: "بتفويض تلقيته من الرئيس.. سأقود عملية تشكيل حكومة طوارئ وطنية في إسرائيل".

وأضاف: "لا يمكن لإسرائيل تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من الانتخابات التي لا تنتهي".

آيزنكوت: يمكن تشكيل حكومة جديدة بسرعة وبأغلبية كبيرة

واختتم آيزنكوت تصريحاته قائلا: "أنا مقتنع بأنه من الممكن تشكيل حكومة جديدة بسرعة وتتمتع بأغلبية كبيرة في الكنيست".

هرتسوغ يمنح آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة

وقبل قليل، سلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، لـ جادي آيزنكوت، التفويض الرسمي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مانحا إياه 28 يوما لإتمام المهمة، مع إمكانية طلب تمديد إضافي لمدة 14 يوما.

وقال هرتسوج، خلال مراسم تسليم التفويض، إن ممثلي 67 عضوا في الكنيست أوصوا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن قراره يستند إلى صلاحياته الدستورية والسوابق السياسية، رغم أن حزب الليكود يمثل الكتلة الأكبر في الكنيست الجديد.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إلى تجاوز الانقسامات السياسية، قائلًا: «حان الوقت للتواصل وبذل كل ما في وسعنا من أجل وحدة الشعب»، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل.

وتطرق هرتسوج إلى التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى التهديدات الإيرانية، وضرورة العمل على بلورة أفق سياسي للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب المضي قدمًا في خطة النقاط العشرين الخاصة بغزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام، ومواصلة المفاوضات مع لبنان ودول الجوار.