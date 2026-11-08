برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي

حقق فريق برايتون أند هوف ألبيون فوزًا مهمًا على حساب ضيفه برينتفورد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرض برايتون أفضليته مبكرًا؛ بعدما نجح دييجو جوميز في افتتاح التسجيل بالدقيقة 15، بتسديدة قوية سكنت شباك برينتفورد، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية في بداية اللقاء.

وتعقدت مهمة برينتفورد بعدما تعرض لاعبه إيجور تياجو للطرد المباشر في الدقيقة 23، عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ليكمل الفريق المباراة بـ 10 لاعبين.

واستغل برايتون النقص العددي في صفوف منافسه، ونجح باسكال جروس في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 42، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حافظ برايتون على تقدمه، ونجح في تأمين النتيجة حتى صافرة النهاية، ليحصد 3 نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع برايتون رصيده إلى 22 نقطة، لينفرد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف أرسنال المتصدر، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 14 نقطة.