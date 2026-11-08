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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه

حادث تصادم قطاري العياط
حادث تصادم قطاري العياط
أ ش أ

وجّه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وقرر رئيس الهيئة رفع قيمة التعويض بشكل استثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يتم التعامل مع حالات الإصابة الأخرى وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها والتقارير الطبية المطلوبة.

وتابع الدكتور إسلام عزام تداعيات الحادث، موجّهًا بضرورة التواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة فور استيفاء المستندات المطلوبة، مع متابعة المستجدات المتعلقة بالحادث.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر والمصريين من كل مكروه.

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التعويضات

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