قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
ترامب: إسرائيل ما كانت لتبقى لولا ضربات قاذفات B-2 للمنشآت النووية الإيرانية
دعاء الفجر المستجاب.. أدعية الفجر المكتوبة لقضاء الحوائج وزوال الهموم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: تحركات مع شركات عالمية لتصنيع أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي والمعجل الخطي في مصر

وزير الصحة
وزير الصحة
عادل نصار

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أن توطين الصناعات الطبية يمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بتصنيع الأجهزة الطبية الثقيلة والمتطورة محليًا، بالتعاون مع الشركات والخبراء الدوليين.

وأشار  خلال لقاء خاص مع أحمد عبدالرازق، مراسل قناة إكسترا نيوز، إلى أنه جرى الاتفاق، خلال زيارة إلى كوريا الجنوبية قبل نحو 48 ساعة، مع إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات الطبية، على إرسال وفد إلى مصر خلال الفترة المقبلة لبحث تصنيع هذه الأجهزة محليًا.

وأضاف أن الوزارة تتواصل كذلك مع شركات عالمية رائدة، من بينها جنرال إلكتريك وسيمنس وفيليبس، للتعاون في تصنيع الأجهزة التشخيصية، بما يشمل أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي والمسح الذري، إلى جانب أجهزة المعجل الخطي المستخدمة في علاج الأورام.

ولفت إلى أن جهود التصنيع المحلي تشمل أيضًا الأجهزة الطبية التقليدية، مثل أجهزة الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية «السونار»، موضحًا أن هناك نحو ثلاثة أو أربعة مصانع تعمل في هذا المجال، بدأ اثنان منها بالفعل في طرح منتجاتها.

وأكد عبدالغفار أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يستهدفان تقليل الاعتماد على الاستيراد والعملات الأجنبية، وتعزيز الأمن الصحي، من خلال توفير قاعدة صناعية محلية في مجالات الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية المتطورة.

وشدد على أن مصر لا تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المنتجات، باعتباره أمرًا لا تحققه حتى الدول الكبرى، وإنما تسعى إلى تقليص الاعتماد على الخارج إلى أدنى مستوى ممكن، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليًا، وخاصة التي تعتمد على مكونات مصرية.

الصحة وزير الصحة خالد عبدالغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

نذير بن بوعلي

نذير بن بوعلي يلحق بمباراة بيراميدز والأهلي بعد استبعاده من منتخب الجزائر

مودي شلاطة

خرج زعلان وبيعيط.. والد مودي شلاطة يروي كواليس اختبارات الأهلي

مودي شلاطة

لاعب الزمالك السابق: عدم انضمام شلاطة للمنتخب؟.. كان فين قبل مباراة الأهلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد