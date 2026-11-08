جوهر نبيل: اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها ركيزة أساسية في إعداد أبطال المستقبل

أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، أن اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها ركيزة أساسية في إعداد أبطال المستقبل، مشيرا إلى أهمية توفير البيئة المناسبة لصقل قدرات اللاعبين، ومتابعة مستوياتهم الفنية والبدنية بصورة مستمرة، بما يسهم في إعداد عناصر متميزة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات الرياضية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، صالات الأنشطة بنادي التجديف الرياضي، وذلك في إطار متابعة المنشات الرياضية بالمحافظة والوقوف على مستوى الإمكانات والخدمات المقدمة من خلالها، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واطلع الوزير والمحافظ، خلال الجولة، على صالات الأنشطة بالنادي، ومنها صالة الجمباز، وصالة اللياقة البدنية ومدرسة التجديف والكياك؛ لمتابعة مكونات المنشأة ومدى الاستفادة منها في تقديم الأنشطة الرياضية المختلفة.

كما تفقدا أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رياضة الملاكمة، وتابعا جانبا من جهود إعداد ورعاية اللاعبين وتنمية قدراتهم الرياضية.

وفي السياق، أوضح الوزير أن الأندية والمنشات الرياضية تمثل ركيزة مهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، من خلال إتاحة الفرصة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الألعاب، وتنمية مهاراتهم واكتشاف قدراتهم، مؤكدا أهمية تنوع الأنشطة وتطوير الإمكانات بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية ويعزز دور الرياضة في المجتمع.

من جانبه، قال محافظ الأقصر إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الرياضية ورفع كفاءتها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتنمية قدرات النشء والشباب، مشيرًا إلى أن نادي التجديف الرياضي يُعد من المنشآت المهمة التي تسهم في نشر الثقافة الرياضية وإتاحة الفرصة لممارسة مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية.

وأضاف أن المحافظة تحرص على دعم الأبطال الرياضيين والمواهب الواعدة، وتوفير المناخ الملائم لتدريبهم ورعايتهم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الرياضية وتحقيق الإنجازات، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير المنشآت والإمكانات الرياضية بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة منها لخدمة أبناء الأقصر.