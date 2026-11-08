نجح فريق طرابزون سبور في تسجيل الهدف الأول بشباك نظيره ألانيا سبور، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي.

"فاجنر بينا" يفتتح التسجيل لـ طرابزون أمام ألانيا سبور

وجاء هدف التقدم عن طريق فاجنر بينا في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعدما استقبل كرة طولية أرسلها شيبويكي نوايو، ليتمكن من السيطرة عليها قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك على يمين حارس مرمى ألانيا سبور.

ومنح الهدف أفضلية مبكرة لفريق طرابزون سبور، الذي يسعى لاستغلال تقدمه وحصد نقاط المباراة، في إطار المنافسة على تحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري التركي.

وشهد التشكيل الأساسي لطرابزون سبور تواجد النجم المصري محمد صلاح في الخط الهجومي، إلى جانب النيجيري بول أونواتشو ونوح سافيولو.

محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، شيوبيكي نوايوو، ستيفان سافيتش، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: فابينيو، أوزان توفان، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، بول أونواتشو، نوح سافيولو.