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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف على 379 حالة بالعيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بني سويف

عميد علاج طبيعي بني سويف
عميد علاج طبيعي بني سويف

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ان إحصائية عدد المرضى بالعيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي خلال  أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2026 أظهرت استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمترددين على مختلف الأقسام التخصصية بالكلية، حيث بلغ إجمالي الحالات خلال الأشهر الثلاثة 379 حالةموزعة على أقسام العظام والأعصاب والأطفال والباطنة.

وأوضح  رئيس الجامعة أن قسم العظام استقبل العدد الأكبر من المرضى بإجمالي 200 حالة بواقع  68 حالة في أغسطس، و64 حالة في سبتمبر، و68 حالة في أكتوبر، كما استقبل قسم الأعصاب إجمالي 110 حالة منها  25 حالة خلال أغسطس، و35 حالة خلال سبتمبر، و50 حالة خلال أكتوبر بما يعكس زيادة ملحوظة في أعداد المترددين على القسم خلال الفترة محل الإحصائية.

واضافت الدكتورة شيرين حسن محمد عميد  الكلية  ان قسم الأطفال سجل إجمالي 58 حالة خلال الأشهر الثلاثة، توزعت إلى  12 حالة في أغسطس، و18 حالة في سبتمبر، و28 حالة في أكتوبر، كما استقبل قسم الباطنة (مرض الانسداد الرئوي المزمن – COPD) عدد  11 حالة بواقع 3 حالات في أغسطس، و3 حالات في سبتمبر، و5 حالات في أكتوبر. وبلغ الإجمالي الشهري للحالات  108 حالات في أغسطس، و120 حالة في سبتمبر، و151 حالة في أكتوبر ليصل  إجمالي الحالات خلال الأشهر الثلاثة إلى 379 حالة في مؤشر يعكس الدور الذي تقوم به العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بني سويف في تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى.
 

علاج طبيعي جامعة بني سويف بني سويف

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