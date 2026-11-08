150 عملية جراحية مجانية للعيون.. قافلة طبية بمستشفى بني سويف التخصصي

تنظم الأمانة، قافلة طبية متخصصة في مجال طب وجراحة العيون بمستشفى بني سويف التخصصي، تستهدف إجراء 150 عملية جراحية مجانية لأبناء محافظة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار جهود أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتعزيز إتاحة الخدمات الطبية التخصصية، وتخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.



وتتضمن القافلة إجراء عمليات المياه البيضاء وعمليات الظفرة، بما يسهم في توفير التدخلات الجراحية اللازمة للمواطنين بالمجان، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.



موعد القافلة

أيام: الأحد والاثنين الموافق 8 و9 نوفمبر 2026



مكان القافلة: مستشفى بني سويف التخصصي.



وتأتي هذه القافلة تأكيدًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية التخصصية، والوصول بها إلى أكبر عدد من المواطنين، بما يعزز جهود تحسين جودة الحياة الصحية لأبناء محافظة بني سويف.