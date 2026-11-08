عبد الحليم علي: العدل للجميع.. ويؤكد عدم أحقية إمام عاشور في الانضمام لقائمة المنتخب حاليًا

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن العدل يجب أن يكون المعيار الأساسي في اختيارات علي ماهر لقائمة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة ضم اللاعبين وفقًا لمستوياتهم ومشاركاتهم مع أنديتهم.

مشاركة إمام عاشور في المنتخب

وقال عبد الحليم علي، خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك لاعبين قدموا مستويات مميزة على مدار الفترة الماضية ولم يحصلوا على فرصتهم مع المنتخب، مؤكدًا أن استمرار ضم لاعب لا يشارك بانتظام على حساب آخر يقدم مستويات قوية لا يحقق مبدأ العدالة في الاختيارات.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه لا يرى أحقية إمام عاشور في الانضمام للقائمة المقبلة، في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات وعدم ظهوره بشكل أساسي مع الأهلي، موضحًا أن معيار الاختيار يجب أن يكون المشاركة والاجتهاد داخل الملعب، وليس الاكتفاء بالتدريبات، وذلك قبل إعلان علي ماهر قائمته الأولى لمنتخب مصر خلال الساعات المقبلة.