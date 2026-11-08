قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع الإعداد للمشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الجارية للمشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والمقرّر عقده في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2026، واستعراض محاور المشاركة المصرية فى الجلسات المختلفة للمؤتمر، وأهم الموضوعات والمبادرات المطروحة خلال المؤتمر، ومتابعة الجهود الدولية الجارية لتعزيز العمل المشترك في مجال المياه، والبناء على مخرجات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور “سويلم” أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 أسهم في استعادة الزخم السياسي لأجندة المياه العالمية، وأن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا الزخم وتحويل التعهدات والطموحات الدولية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تحقق نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع.

واستعرض سيادته الجهود المصرية اليابانية المشتركة في إطار الرئاسة المشاركة للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب»، مشيدًا بالتعاون المثمر والالتزام المستمر من الجانب الياباني، وبجهود الشركاء والجهات المنظمة والمؤسسات الدولية والمنظمات العلمية في تطوير المبادرات الرائدة المنبثقة عن الحوار، مؤكدًا أن العمل المشترك خلال الفترة الماضية أسهم في الانتقال من مرحلة تبادل الأفكار إلى بلورة مبادرات عملية تستند إلى الشراكات والطموح المشترك نحو التنفيذ، بما يعزز مساهمة هذه المبادرات في تحقيق أهداف المؤتمر.

وأشار الدكتور “سويلم” إلى أهمية عدم اقتصار المبادرات المطروحة خلال المؤتمر على مجرد إعلانات أو تعهدات، بل يجب أن تمثل أدوات عملية لتسريع التنفيذ من خلال حشد الشراكات والخبرات والمعرفة والقدرات والتمويل اللازم، مؤكدًا ضرورة تكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة مع الدول المستضيفة والرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية الأخرى، لتحديد أوجه التكامل والتآزر بين المبادرات المختلفة، وضمان انعكاسها بصورة فعالة ضمن مخرجات المؤتمر، بما يدعم توسيع نطاق تنفيذها وتحقيق أثر ملموس يلبي احتياجات الدول والمجتمعات.

وأكد الدكتور “سويلم” أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل محطة مهمة ضمن مسار متواصل للعمل الدولي في مجال المياه، وليس مجرد حدث دولي منفصل، مشددًا على أهمية ضمان استمرارية الجهود ومتابعة تنفيذ المبادرات خلال السنوات المقبلة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تطوير أطر التعاون الدولي، بما يسهم في دعم التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2028 والمؤتمرات اللاحقة، ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات المائية وتحقيق مستقبل مائي أكثر استدامة.

وزير الموارد المائية والري مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه أجندة المياه العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

ارشيفيه

السيطرة على حريق اندلع في أرض زراعية بالدقهلية

إصابة 9 اشخاص في تصادم سيارتين بقرية الزرابي بأسيوط

إصابة 9 اشخاص في تصادم سيارتين بقرية الزرابي بأسيوط

المستشار حماده الصاوي

تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق أبو العلا لـ يناير 2027

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد