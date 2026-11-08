أمجد الحداد يفجر مفاجأة: الخريف أخطر من الشتاء في انتشار العدوى الفيروسية

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من أن فصل الخريف قد يكون أكثر صعوبة من الشتاء فيما يتعلق بانتشار العدوى الفيروسية والحساسية، موضحًا أسباب زيادة المشكلات الصحية خلال هذه الفترة، وكيفية التفرقة بين أعراض الحساسية ونزلات البرد.

الخريف موسم الحساسية والعدوى الفيروسية

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، خلال لقائه مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فصل الخريف يشهد انتشارًا ملحوظًا لمشكلات الحساسية ونزلات البرد، مشيرًا إلى أن الأتربة ووجود فطر العفن من العوامل التي تزيد من حدة الأعراض والمشكلات التنفسية خلال هذا الموسم.

ولفت استشاري الحساسية والمناعة إلى أن الخريف يعد من المواسم الصعبة لمرضى الحساسية، بسبب انتشار المهيجات الموجودة في الهواء، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر والانتباه إلى الأعراض الصحية التي قد تظهر خلال هذه الفترة.

كيف تفرق بين الحساسية ونزلات البرد؟

وكشف الحداد عن أبرز الفروق بين أعراض الحساسية ونزلات البرد، موضحًا أن أعراض الحساسية قد تستمر لفترات طويلة، وتكون مصحوبة بمشكلات في التنفس، بينما تستمر نزلات البرد عادة نحو 5 أيام.

وشدد على أهمية التفرقة بين الحالتين، حتى يتمكن المريض من التعامل الصحيح مع الأعراض وعدم الخلط بين الحساسية والعدوى الفيروسية.

الحساسية لا تعني ضعف المناعة

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحساسية وضعف المناعة، أكد استشاري الحساسية والمناعة أن الإصابة بالحساسية لا تعني أن الشخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة، موضحًا أن الحساسية عبارة عن رد فعل مبالغ فيه من الجهاز المناعي تجاه أحد المثيرات أو مسببات الحساسية.

وضرب مثالًا بالأتربة، قائلًا إن الشخص الطبيعي قد يتعرض لها دون أن يعاني من مشكلات صحية، بينما يتعرض مريض الحساسية لأعراض ومشكلات تنفسية بمجرد استنشاقها، نتيجة استجابة جسمه المفرطة لهذا المثير.