سلامة الغذاء: تصدير 195 ألف طن من المنتجات الغذائية خلال أسبوع.. وضبط 1.2 طن من الشوكولاتة بالغربية

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الـ42 لعام 2026، عن الفترة من 31 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، والذي كشف عن تصدير 4560 رسالة غذائية بإجمالي 195 ألف طن، لصالح 1453 شركة مصدرة، إلى 181 دولة، إلى جانب الإفراج عن 1404 رسائل غذائية تحت التحفظ، و498 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع.

كما تضمن التقرير تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، وتنفيذ 33 مأمورية تفتيشية على فروع السلاسل التجارية، ليرتفع إجمالي الفروع المسجلة لدى الهيئة إلى 2245 فرعًا تتبع 66 سلسلة تجارية، فضلًا عن ضبط 1 طن و260 كيلوجرامًا من الشوكولاتة المشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمحافظة الغربية.

195 ألف طن صادرات غذائية مصرية خلال أسبوع

أوضح التقرير أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4560 رسالة بإجمالي 195 ألف طن، من خلال 1453 شركة مصدرة، وشملت نحو 813 صنفًا من المنتجات الغذائية، من بينها الخضراوات والدرنات والفاكهة ومحضرات الخضر والفاكهة المحفوظة والدقيق ومنتجات الحبوب والمنتجات الغذائية المتنوعة.

وبلغت كميات الخضراوات المصدرة 46 ألف طن، موزعة على 39 صنفًا، وتصدرت البطاطا القائمة بإجمالي 16 ألف طن، تلاها البصل بنحو 11 ألف طن، ثم الخضراوات المشكلة بإجمالي 5 آلاف طن.

كما بلغت صادرات الفاكهة 32 ألف طن، موزعة على 28 صنفًا، وجاءت الفراولة في المقدمة بإجمالي 8 آلاف طن، تلاها الليمون والمانجو بواقع 6 آلاف طن لكل منهما.

وتصدرت السودان قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها السعودية وليبيا والولايات المتحدة ومدغشقر، من بين 181 دولة استقبلت منتجات غذائية مصرية.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، جاء ميناء دمياط في المركز الأول بإجمالي 754 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ724 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ554 رسالة.

وأصدرت الهيئة 1326 شهادة صحية للتصدير، للتأكد من مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

218 ألف طن واردات غذائية و1404 رسائل تحت التحفظ

وفيما يتعلق بالواردات الغذائية، سجلت الهيئة وصول 2217 رسالة بإجمالي 218 ألف طن، لصالح 935 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة بين الزيوت والقمح وفول الصويا والتفاح.

وتصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها البرازيل وأوكرانيا ورومانيا والولايات المتحدة، من إجمالي 86 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في استقبال الرسائل الغذائية بإجمالي 661 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بـ433 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ363 رسالة.

وعلى صعيد الإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1404 رسائل غذائية تحت التحفظ بنظام الإفراج المؤقت، و498 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ90 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، وإصدار تراخيص استيراد لـ88 مستوردًا.

100 زيارة رقابية للمصانع و774 عملية فحص للحاصلات الزراعية

وفي إطار الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 100 زيارة معاينة لتقييم مدى التزام المنشآت باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتمكنت 4 منشآت من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع.

كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 23 مأمورية رقابية، إلى جانب 774 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير في عدد من المحافظات، شملت القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية والقليوبية والبحيرة والمنيا وأسيوط والفيوم.

وأصدرت الإدارة 1175 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 932 شركة مصدرة.

135 مأمورية رقابية على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 135 مأمورية تحفظ، شملت المرور على 88 منشأة غذائية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما تم التحفظ على 224 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 14 رسالة مرفوضة معمليًا، وإعادة تصدير رسالة واحدة مرفوضة، في إطار ضمان سلامة الواردات وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ.

وشملت الجهود تنفيذ زيارات تفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الفنية وضمان سلامة السلع الاستراتيجية.

وفيما يخص المنشآت التخزينية، نفذت الإدارة 51 مأمورية رقابية بعدد من المحافظات، كما ارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1832 مخزنًا.

33 حملة رقابية على السلاسل التجارية و2245 فرعًا مسجلًا

وفيما يتعلق بالرقابة على السلاسل التجارية، نفذت الهيئة 33 مأمورية رقابية استهدفت فروع المنشآت التجارية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والبحر الأحمر والمنوفية وسوهاج والقليوبية والدقهلية والفيوم وأسيوط وقنا.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2245 فرعًا تتبع 66 سلسلة تجارية.

كما نفذت الهيئة 52 زيارة رقابية على المنشآت السياحية، شملت المطاعم والفنادق في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، إلى جانب تنفيذ 24 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة في عدد من المحافظات.

تسجيل 654 منشأة غذائية و88694 محلًا مسجلًا

وعلى صعيد تسجيل وترخيص المحال العامة ذات النشاط الغذائي، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 654 منشأة، إلى جانب إجراء 768 معاينة على مستوى الجمهورية، واستيفاء 427 منشأة اشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 88694 منشأة.

كما سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 50 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 411 منتجًا جديدًا، ونفذت 3 مأموريات رقابية، واعتمدت 10 شركات عاملة بالقطاع، وأصدرت 39 شهادة بيع حر و411 موافقة إعلانية.

وفي قطاع المواد الملامسة للغذاء، نفذت الإدارة المختصة 20 مأمورية رقابية على منشآت التصنيع بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والفيوم، وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 947 منشأة.

119 شكوى و467 منشأة خضعت للحملات الرقابية

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 119 شكوى من جهات وقنوات متعددة، شملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني للهيئة، والخط الساخن، حيث تمت معالجة عدد من الشكاوى، فيما يجري فحص الباقي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وفي إطار الاستجابة للبلاغات، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية على 467 منشأة غذائية بمحافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية والبحر الأحمر وشمال سيناء وبورسعيد والشرقية والإسماعيلية وأسوان وسوهاج والبحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الرابط https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx أو الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على رقم 01555771100 اتصالًا أو عبر واتس آب، أو الخط الساخن 19565، أو البريد الإلكتروني [email protected].

1304 مأموريات رقابية على 3479 منشأة غذائية بالأسواق

وفي إطار الرقابة على الأغذية المتداولة بالسوق المحلية، نفذت الهيئة حملاتها من خلال 30 فرعًا تابعًا لها، غطت 217 مركزًا وحيًا بمختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي المأموريات الرقابية 1304 مأموريات، شملت المرور على 3479 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 27 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1442 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، فضلًا عن مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 50 منشأة غذائية.

ضبط 1.2 طن من الشوكولاتة المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك بالغربية

وفيما يتعلق بالحملات التفتيشية المشتركة بالمحافظات، نفذ فرع الهيئة بمحافظة الغربية 17 حملة بالتعاون مع المحافظة ومديريتي التموين والطب البيطري، شملت المرور على 150 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية وأخرى طرأ تغير على خواصها الطبيعية.

كما استهدفت حملات مشتركة مع إدارة تراخيص المحال العامة 28 منشأة غذائية غير مرخصة، مع توجيه القائمين عليها بسرعة استكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاعهم، وتم تحرير 24 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء بمنشآت سبق التنبيه عليها بضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم المرور على 17 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 1 طن و260 كيلوجرامًا من الشوكولاتة التي طرأ تغير على خواصها الطبيعية بما يثير الشكوك حول مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 105 كيلوجرامات من الرنجة والدواجن والمخللات مجهولة المصدر.

كما نفذ الفرع 18 حملة توعوية لتوعية المستهلكين بأهمية التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات الغذائية، ومراجعة تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل الشراء، فضلًا عن تنفيذ 50 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت الفحص وسحب العينات والإعدام.

ضبط 2 طن من الجبن مجهول المصدر و7 أطنان أغذية منتهية الصلاحية

وفي الأقصر وقنا، نفذ فرع الهيئة 15 حملة تفتيشية بالتعاون مع النيابة العامة ومديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة البيئة والمسطحات ومجالس المدن، شملت 51 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 16 محضرًا وإعدام كميات من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي محافظة المنيا، نفذ الفرع 8 حملات بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، شملت 25 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 145 كيلوجرامًا من المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وأخرى ظهرت عليها علامات الفساد والتغير في خواصها الطبيعية.

كما نفذ فرع الهيئة بالوادي الجديد 4 حملات تفتيشية مشتركة شملت 17 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من الأسماك نتيجة تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي الفيوم، نفذ الفرع 3 حملات تفتيشية موسعة شملت 15 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 2 طن من الجبن مجهول المصدر، و87 كيلوجرامًا من المنتجات الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان، فنفذ 6 حملات تفتيشية مشتركة شملت 21 منشأة غذائية بنطاق مركزي العاشر من رمضان وبلبيس، وأسفرت عن التحفظ على 7 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتي طرأ تغير على خواصها الطبيعية.

وفي بورسعيد، نفذ الفرع 15 حملة تفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وحي العرب وحي بورفؤاد، شملت 15 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

حملات رقابية على المجازر ومصانع الأسماك والمنتجات الحيوانية

وفي قطاع المجازر، نفذت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب 98 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني بمحافظات الجيزة والإسكندرية والشرقية والإسماعيلية والقليوبية والدقهلية والفيوم.

وأصدرت الإدارة 18 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 23 زيارة ميدانية بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة وبورسعيد، شملت مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز، وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 837 منشأة، تشمل المصانع والموردين ومراكب الصيد والمزارع السمكية.