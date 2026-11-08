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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أشهر أعيرة الذهب في تداولات صباح اليوم الأحد 8-11-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وبلغ آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارًا 6215 جنيها للشراء و 6165 جنيها للبيع.

أسعار الذهب الان في مصر

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب استقرارًا على مستوى محلات الصاغة المصرية دون تغيير.

تحركات الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 40 جنيهاً  في تعاملات مساء أمس.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6215 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7102 جنيها للشراء و 7045 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6511 جنيها للشراء و 6458 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6215 جنيها للشراء و 6165 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر 18 الأوسط انتشارًا 5327 جنيها للشراء و 5284 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4143 جنيها للشراء و 4110 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 49.72 ألف جنيه للشراء و 49.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4070 دولار للشراء و 4069 دولار للبيع.

البنك المركزي

البنك المركزي و الذهب

ارتفعت معدلات حيازة البنك المركزي المصري من الذهب خلال الـ10 شهور الأولى من العام الميلادي الجاري بمقدار 0.553% .

وفقًا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، وصل حجم الحيازة من الذهب خلال أكتوبر الماضي إلي 130.1 طن بزيادة تبلغ 690كجم منذ مطلع العام الجاري.

سعر الذهب في مصر

صعود رصيد الذهب

وتصاعدت وتيرة حيازة الذهب لدى البنك المركزي من يناير الماضي لتصبح 129.41 طن لتصبح 130.1 طن.

الذهب والاحتياطي

وخلال يونيو الماضي ارتفعت أرصدة الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب لتصبح 16.8 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في يونيو 2025 بزيادة تبلغ 3.2 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري خلال اليومين الماضيين ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري ليصبح 150 مليون دولار زيادة بنهاية اكتوبر الماضي.

وسجل الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي 57.5 مليار دولار .

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 الويم سعر جرام الذهب اخبار مصر

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