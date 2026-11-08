موعد مباراة صن داونز واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الإفريقي .. والقناة الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم الإفريقية مواجهة قوية تجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي 2026، في لقاء مُرتقب يسعى خلاله الفريقان إلى إضافة لقب قاري جديد إلى خزائنهما.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير الكرة في القارة السمراء، خاصة أنها تجمع بين بطلي أكبر بطولتين للأندية في إفريقيا خلال الموسم الماضي، إذ يدخل صن داونز المواجهة بعدما تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، بينما يخوض اتحاد العاصمة اللقاء بصفته حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم ذاته.

تفاصيل مباراة صن داونز واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، المواجهة التي تجمع الفريقين، وسط طموحات متباينة لتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

ويأمل صن داونز في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم المواجهة لصالحه، والتأكيد على قوته القارية، بعدما نجح في اعتلاء منصة التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

في المقابل، يتطلع اتحاد العاصمة الجزائري إلى العودة من جنوب إفريقيا بالكأس، ومواصلة نتائجه المميزة على المستوى القاري، مستندًا إلى خبراته في البطولات الإفريقية ورغبته في تحقيق إنجاز جديد لجماهيره.

موعد مباراة صن داونز واتحاد العاصمة اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة صن داونز واتحاد العاصمة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز واتحاد العاصمة

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة صن داونز واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي 2026، عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة لمعرفة هوية الفريق الذي سينجح في حصد اللقب القاري، في ظل رغبة كل طرف في إنهاء المباراة متوجًا بكأس السوبر الإفريقي