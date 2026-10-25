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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتصم سالم: دوري أبطال إفريقيا مش صن داونز بس.. وبيراميدز ينافس على 4 بطولات

بيراميدز
بيراميدز
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد معتصم سالم، مدرب فريق بيراميدز، أن فريقه يستهدف المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي، مشددًا على أن دوري أبطال إفريقيا يضم العديد من الفرق القوية، وليس صن داونز فقط.

وقال معتصم سالم، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إن بيراميدز حقق فوزًا مهمًا خلال مباراته الأخيرة، خاصة مع دخول الفريق مرحلة الأدوار الصعبة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد سواء في بطولة الدوري المصري أو المنافسات الإفريقية.

وأضاف أن الوصول إلى قمة المنافسة قد يكون سهلًا، لكن الحفاظ عليها يتطلب جهدًا واستمرارية، موضحًا أن الفريق كان قريبًا من التتويج بلقب الدوري المصري خلال الموسمين الماضيين، وهو ما ساعد اللاعبين والجهاز الفني على التعلم من التجارب السابقة وإدراك أهمية الاستمرار على المستوى نفسه.

وأوضح مدرب بيراميدز أن الفريق ينافس على أربع بطولات خلال الموسم الحالي، وهي الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكأس العاصمة، مؤكدًا أن النادي لا يشارك في أي بطولة إلا بهدف المنافسة على لقبها، وأن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لتحقيق هذه الأهداف.

وتحدث معتصم سالم عن المنافسة في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن صن داونز فريق كبير، لكن البطولة لا تقتصر عليه، في ظل وجود أندية قوية أخرى، مثل الترجي التونسي ونهضة بركان المغربي وأورلاندو الجنوب إفريقي، إلى جانب فرق أخرى دعمت صفوفها بشكل جيد قبل المنافسات المقبلة.

وأشار إلى أن قوة المنافسة ستظهر بصورة أكبر خلال دور المجموعات، مع مواجهة الفرق لبعضها البعض والتعرف على إمكاناتها الفنية.

وعن سؤاله عما إذا كان قد نسي الزمالك عند الحديث عن الفرق القوية في البطولة، أوضح معتصم سالم أنه يقصد الفرق التي لا يمتلكون معلومات كافية عنها، وكذلك الأندية القوية غير المعروفة بالنسبة لهم، مؤكدًا: «مش ناسي حد».

معتصم سالم جميع البطولات دوري أبطال إفريقيا صن داونز الدوري المصري مدرب بيراميدز

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