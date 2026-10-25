موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقنوات الناقلة في الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام كيتارا الأوغندي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027، في لقاء يستهدف خلاله الفريق الأحمر حسم تأهله إلى دور المجموعات.

ويدخل الأهلي المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما سجل عمر الساعي وأحمد سيد زيزو هدفي الفريق، ليصبح التعادل كافيًا للمارد الأحمر لضمان التأهل إلى المرحلة التالية.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

تقام مباراة الأهلي وكيتارا اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا

تُنقل المباراة عبر قناة الأهلي المفتوحة، التي أعلن النادي إذاعة اللقاء من خلالها بشكل حصري.

ويتطلع الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل، وتجاوز التعادل الأخير أمام القناة بنتيجة 3-3 في الدوري المصري، بينما يتمسك الفريق الأوغندي بفرصته في مواصلة مشواره القاري.