تشكيل الأهلي المتوقع أمام كيتارا.. عموتة يسعى لحسم التأهل للكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام كيتارا الأوغندي، مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط رغبة في حسم بطاقة التأهل وتجاوز التعثر الأخير في الدوري المصري.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما حقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة العودة.

وكان عمر الساعي وأحمد مصطفى زيزو قد سجلا هدفي الفريق الأحمر في مباراة الذهاب، ليصبح الأهلي بحاجة إلى الفوز أو التعادل من أجل ضمان العبور إلى الدور التالي، بينما يحتاج كيتارا إلى تحقيق نتيجة تعوض خسارته السابقة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كيتارا

ومن المنتظر أن يعتمد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، على التشكيل التالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، أشرف داري، هادي رياض، توفيق محمد.

خط الوسط: علي محمود، أكرم توفيق، عمر الساعي.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، منصف بقرار، حسين الشحات.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال عاملي الأرض والجمهور لفرض السيطرة على المباراة، وتفادي منح المنافس فرصة العودة في النتيجة، خاصة أن الفريق الأوغندي سيقاتل من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة الأهلي، وفقًا لما ورد في المعلومات المعلنة من النادي.

ويطمح الأهلي إلى إنهاء المواجهة بأفضل صورة ممكنة، وحسم التأهل دون تعقيدات، في بداية مشواره نحو المنافسة على لقب البطولة القارية.