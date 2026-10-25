حسين الشحات: نسعى للفوز على كيتارا بنتيجة مريحة وإسعاد جماهير الأهلي

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة كيتارا الأوغندي، مشددًا على رغبة الفريق في تحقيق الفوز خلال مباراة العودة بنتيجة مريحة، ومواصلة المشوار نحو التتويج بالبطولات.

وقال الشحات، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن مباراة كيتارا لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الفريق الأوغندي نجح في التقدم بهدف خلال مواجهة الذهاب في أوغندا، قبل أن يتمكن الأهلي من العودة في النتيجة وتحقيق الفوز.

وأضاف لاعب الأهلي: «إن شاء الله نكسب في العودة بنتيجة مريحة ونفرحكم، إحنا مركزين في البطولة دي والبطولات كلها، عشان ربنا يكرمنا ونكسب كل البطولات ونسعد جمهورنا».

وشدد الشحات على أهمية التعامل مع المباريات خطوة بخطوة، من أجل تحقيق الهدف المنشود والتتويج بالبطولة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يحرصون دائمًا على دعم بعضهم البعض، خاصة في المواجهات المهمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن روح التعاون والثقة المتبادلة بين اللاعبين تمثلان أحد عوامل قوة الفريق، قائلًا: «كلنا بنتكلم مع بعض وبندي ثقة لبعض، ودي حاجة موجودة ما بيننا دايمًا في كل الماتشات المهمة، كتف في كتف ومع بعض ربنا هيكرمنا».