حسام البدري: «شكشك» مُستمر مع أهلي طرابلس.. ولم نطلب حسين الشحات ونحترم لاعبي الأهلي المصري

أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن مصطفى شكشك لم يتلقَّ أي عروض من النادي الأهلي المصري، مشددًا على ارتباط اللاعب بعقد مع الفريق الليبي.

وأوضح البدري أن إدارة أهلي طرابلس لم تطلب التعاقد مع حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري، مؤكدًا احترامهم الكامل للاعبي الفريق الأحمر، وتقديرهم لما يمتلكونه من إمكانات فنية.

وأشار المدير الفني إلى أن ناديه يركز على لاعبيه الحاليين، في إطار سعيه لتحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة، بعيدًا عن الأنباء المتداولة بشأن الصفقات المحتملة.