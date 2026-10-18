حسام البدري يكشف مفاجأة: هناك لاعبون يستخدمون اسم أهلي طرابلس لرفع سعرهم في المفاوضات مع أنديتهم

كشف حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن لجوء بعض اللاعبين إلى استخدام اسم النادي في مفاوضاتهم لتجديد عقودهم أو الانتقال إلى أندية أخرى.

وأوضح البدري أن بعض اللاعبين الذين تقترب عقودهم من الانتهاء مع أنديتهم، يتعمدون الزج باسم أهلي طرابلس في المفاوضات، بهدف خلق حالة من المنافسة على ضمهم ورفع قيمة عروضهم المالية.

وأشار المدير الفني إلى أن هذه الممارسات تحدث في سوق الانتقالات، حيث يسعى بعض اللاعبين إلى استغلال أسماء الأندية الكبرى لتعزيز موقفهم التفاوضي وتحقيق مكاسب مادية أكبر.