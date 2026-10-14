فين الدليل .. عادل عبد الرحمن يُدافع عن الحكام الأجانب: لماذا يُجاملون الأهلي؟

قال عادل عبدالرحمن في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح في برنامج الكلاسيكو المذاع على قناة ON E ،إنه لا يعتقد أن الحكام الأجانب ينحازون إلى الأهلي، متسائلًا عن أسباب اتهامهم بمجاملة الفريق رغم عدم وجود ما يثبت ذلك.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق حقق نتائج قوية في مباريات القمة الأخيرة أمام الزمالك، مسجلًا تسعة أهداف مقابل هدف واحد من ركلة جزاء، متسائلًا عن الدوافع التي قد تدفع الحكام الأجانب لمجاملة الأهلي.

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.