باتت المملكة العربية السعودية أكثر انتقائية في الإنفاق على مشاريع رؤية 2030، حيث يؤكد المسؤولون على الكفاءة والعوائد، في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة.

وأدت هجمات الحوثيين إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية والاقتصادية وتعطيل السفر والتجارة، فيما لا تزال بعض الهجمات المزعومة على قطاع الطاقة بحاجة إلى تحديد دقيق.

كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، حيث انخفض النشاط النفطي بنسبة 20.4%، بينما نما النشاط غير النفطي بنسبة 1.9%.

من "الإنفاق بأي ثمن" إلى "الإنفاق بالتكلفة المناسبة"

وقال وزير الاقتصاد فيصل علي إبراهيم لشبكة CNBC يوم الجمعة، إن استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة انتقلت من "الإنفاق والتسليم بأي ثمن" إلى "الإنفاق والتسليم بالتكلفة المناسبة".

ويأتي ذلك بعد أن قلصت المملكة أو ألغت العديد من المشاريع الرئيسية في ظل معاناتها من انكماش اقتصادي حاد.

وقال علي إبراهيم أيضًا إن المملكة "لن تتوانى عن فعل أي شيء لتحقيق استقرار مستدام طويل الأمد في المنطقة"، وسط هجمات الحوثيين المستمرة على البنية التحتية المدنية والطاقة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وهزت أسواق النفط مرارًا.

وأضاف: "المرحلة التي نمر بها اليوم هي مرحلة يتم فيها استخدام كل ريال بدقة أكبر.. كان من الواضح أنه بينما نريد تنويع اقتصادنا أو إعادة هيكلته للاعتماد بشكل أقل على الإنفاق الحكومي، كان هناك الكثير من اللحاق بالركب الذي يجب القيام به، ولهذا السبب، رأينا الإنفاق الحكومي يقود الطريق".

وتابع: "في الوقت الراهن، يتحول التركيز من الإنفاق والتنفيذ بأي ثمن إلى الإنفاق والتنفيذ بالتكلفة المناسبة. نتجه نحو نهج يركز على السياسات في العديد من مجالات سياساتنا وأهدافنا. كما نعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر وضوحًا، بيئة تتوافق فيها البيئة التنظيمية في المملكة مع القوانين الدولية".

ويشمل ذلك الإعلان الأخير عن حد أدنى لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، والذي قال علي إبراهيم إنه "سيخلق بيئة أكثر وضوحًا للقطاع الخاص للعمل"، حيث تتطلع الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

السعودية تخفض الإنفاق غير الضروري

وانخرطت المملكة في موجة إنفاق رأسمالي هائلة منذ أن أطلقت خطة رؤية 2030 لتقليل اعتمادها على عائدات النفط في عام 2016، مستخدمة موارد صندوق ثروتها السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.

لكن في الآونة الأخيرة، أعادت الحكومة تقييم تكلفة وجدوى مبادرات مثل منطقة نيوم الاقتصادية الجديدة ومدينة "ذا لاين" المستقبلية، وسحبت تمويلها من بطولة LIV للجولف، وأوقفت بناء ناطحة سحاب عملاقة كانت مُخططًا لها في الرياض.

وفي يناير، أعلنت تأجيل استضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029، التي كان من المقرر إقامتها في تروجينا، وهي جزء مُخطط له من نيوم.

وفي غضون ذلك، تواجه المملكة تداعيات زعزعة الاستقرار الناجمة عن الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، والتي استهدفت مواقع من بينها برج صندوق الاستثمارات العامة ومطار الرياض وأكبر مصفاة نفط في البلاد.

وقد أجبر هذا الخطر المملكة على إلغاء مؤتمرها الدولي الكبير للمستثمرين، والذي أُطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، والذي كان من المقرر أن يحضره بعض أبرز الشخصيات في عالم المال في نوفمبر.

وقال علي إبراهيم لـ CNBC: "لقد كانت التكلفة البشرية للأزمة حقيقية، وكذلك كانت التكلفة الاقتصادية".

وأوضح أن استثمارات البنية التحتية سمحت لقطاع الطاقة في المملكة باستعادة الإنتاج إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الأزمة.

وفي الوقت نفسه، نقلت المملكة مركز استيرادها وتصديرها من شرق البلاد إلى غربها عبر النقل البري بسبب إضرابات المطارات، مما ساهم في استعادة مستويات الشحن.وأضاف أن الهجمات تسلط الضوء على أهمية التنويع للاقتصاد السعودي.

انكماش اقتصادي وتوقعات متباينة

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% في الربع الثالث، وفقًا للأرقام الحكومية، حيث تراجعت أنشطة النفط بنسبة 20.4% على أساس سنوي، قابله جزئيًا ارتفاع بنسبة 1.9% في الأنشطة غير النفطية. وانخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19.5% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وتتوقع وزارة المالية السعودية انكماشًا إجماليًا بنحو 2.1% هذا العام وانتعاشًا بنسبة 10.9% العام المقبل.

في المقابل، تتوقع مجموعة أكسفورد إيكونوميكس الاستشارية نظرة مستقبلية أكثر سلبية. إذ ترى أن الاقتصاد السعودي سينكمش بنسبة 3.4% هذا العام وبنسبة 4% في عام 2027، وسط تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة، على الرغم من أن الحد الأدنى الجديد للأجور واستمرار الإنفاق على رؤية 2030 من المتوقع أن يدعما الدخول والطلب المحلي.

وقالت أكانكشا سامداني، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، إن رؤية 2030 تدخل مرحلة جديدة تركز على العوائد.

وأضافت: "تعمل الحكومة على إدارة الضغوط المالية وتحويل الإنفاق في الميزانية نحو الخدمات الأساسية والأولويات الاستراتيجية، في حين أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أكثر انتقائية في تخصيص رأس المال ويسعى إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص"، مشيرة إلى أن بعض المشاريع الضخمة يتم تقليصها أو تأجيلها، بينما يستمر الاستثمار في قطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والتعدين والتكنولوجيا.

وتابعت: "تفترض توقعاتنا بالفعل أن بعض أهداف رؤية 2030 سيتم تحقيقها في وقت لاحق عما كان مخططًا له أصلًا، لكن الهدف الأسمى المتمثل في التنويع الاقتصادي يبقى دون تغيير".

هجمات الحوثيين تختبر ثقة المستثمرين

وقال نيل كويليام، المدير الإداري لشركة الاستشارات Azure Strategy، إن المستثمرين يقيمون ما إذا كانت هجمات الحوثيين تُظهر ضعفًا مستمرًا يمكن أن يزيد من تكلفة وتعقيد تنفيذ رؤية 2030.

وأضاف لـ CNBC: "لقد أظهروا مرارًا قدرتهم على استهداف البنية التحتية الاقتصادية الهامة وكشف نقاط الضعف في الدفاعات الجوية السعودية"، حيث تتحدى هذه الهجمات "الافتراض بأن المملكة العربية السعودية قد عزلت نفسها عن عدم الاستقرار الإقليمي".

وأوضح أن الأثر الاقتصادي للضربات لن يكون مرتبطًا كثيرًا بالأضرار المادية، بل سيتعلق أكثر بما إذا كانت ستؤثر على الثقة في المملكة كوجهة للسياحة والترفيه والرياضة، وهو جزء أساسي من رؤية 2030 ومصدر لرأس المال الأجنبي والمواهب الوافدة.