أعلنت منطقة "موديعين-مكابيم-ريعوت" في وسط إسرائيل مساء الأربعاء، عن ثبوت إصابة كلب -تم العثور عليه بالقرب من مجمع "موريا سبورتيك" الترفيهي- بداء الكلب "السعار".

وفاة امرأة إسرائيلية بسبب داء الكلب

ويأتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام من وفاة امرأة إسرائيلية في الثلاثينيات من عمرها إثر إصابتها بداء الكلب.

وكانت الخدمات البيطرية التابعة للبلدية، بمساعدة عناصر إنفاذ القانون في البلدية، قد التقطت الكلب يوم الثلاثاء؛ حيث شوهد سابقاً في منطقة "هار أمير" في "مكابيم"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وعقب التأكد من النتيجة مخبرياً، حثت البلدية أولياء الأمور الذين زار أطفالهم المجمع الترفيهي يوم الثلاثاء على التحقق مما إذا كان أطفالهم قد تواصلوا مع الكلب، واتباع الإرشادات الصحية ذات الصلة.

داء الكلب في إسرائيل

تُعد هذه الحالة رقم 121 المسجلة لداء الكلب في إسرائيل منذ بداية عام 2026.

وفي 21 نوفمبر، أُعلن عن وفاة امرأة من منطقة "شفلا" في مركز "شمير" الطبي، وذلك بعد نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة إثر تشخيص إصابتها بداء الكلب.

وقد أظهر تحقيق وبائي أجرته وزارة الصحة الإسرائيلية أن كلباً ضالاً، تم العثور عليه بالقرب من "كفار روث" في شهر أغسطس -أي قبل نحو ثلاثة أشهر- قد يكون هو مصدر العدوى.

دعت البلدية أي شخص تواصل مع الكلب المصاب، أو تعرضت حيواناته الأليفة له، إلى التواصل مع الخدمات البيطرية التابعة للبلدية

كما ينبغي على أي شخص تعرض للعض أو الخدش من قبل الكلب، أو لامس لعابُه جروحاً مفتوحة أو العينين أو الفم أو الأنف، التوجه بشكل عاجل إلى أحد مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة في حكومة الاحتلال؛ لتقييم الحاجة إلى تلقي علاج وقائي.

يُذكر أن داء الكلب هو مرض فيروسي تصل نسبة الوفيات فيه إلى قرابة 100% بمجرد ظهور الأعراض السريرية.