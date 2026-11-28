تلاحظ كثير من النساء أن المناشف تصبح خشنة وقاسية بعد غسلها عدة مرات، رغم استخدام مسحوق الغسيل ومنعم الأقمشة، وقد تفقد ملمسها الناعم وتصبح أقل قدرة على امتصاص الماء مع مرور الوقت.

أسباب تجعل المناشف تفقد نعومتها بعد الغسيل

ولا يرتبط تغير ملمس المناشف بجودة القماش وحدها، فقد تكون بعض عادات الغسيل والتجفيف والتخزين سببًا رئيسيًا في فقدان نعومتها. وهناك أخطاء شائعة تحدث أثناء غسل المناشف تجعل الألياف تتراكم عليها بقايا المنظفات أو تتأثر بطريقة التجفيف، ما يغير ملمسها ويقلل من كفاءتها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. استخدام كمية كبيرة من مسحوق الغسيل

من أكثر الأسباب التي تجعل المناشف تفقد نعومتها استخدام كمية كبيرة من مسحوق الغسيل اعتقادًا بأن ذلك يساعد على تنظيفها بصورة أفضل.

لكن زيادة المنظفات قد تؤدي إلى تراكم بقايا الصابون داخل ألياف القماش، خاصة عند عدم شطف المناشف جيدًا، وهو ما يجعل ملمسها خشنًا ويؤثر على قدرتها على امتصاص الماء.

لذلك يفضل الالتزام بالكمية الموصى بها من مسحوق الغسيل وفقًا لوزن الملابس ودرجة اتساخها.

أسباب تجعل المناشف تفقد نعومتها بعد الغسيل.. أخطاء تجنبيها

2. الإفراط في استخدام منعم الأقمشة

رغم أن منعم الأقمشة يمنح الملابس رائحة جميلة وملمسًا ناعمًا، فإن استخدامه بكثرة مع المناشف قد يؤدي إلى تكوين طبقة من المواد المترسبة على الألياف.

وقد تؤثر هذه الطبقة على قدرة المناشف القطنية على امتصاص الماء، لذلك ينصح بعدم الإفراط في استخدام المنعم معها، والاعتماد على دورة شطف جيدة للحفاظ على نظافتها.

3. غسل المناشف مع ملابس كثيرة

وضع عدد كبير من قطع الملابس داخل الغسالة يقلل من المساحة المتاحة لحركة المناشف والماء والمنظفات.

وقد يؤدي ذلك إلى عدم تنظيف الألياف وشطفها بشكل جيد، فتظل بعض الرواسب عالقة داخل القماش، ما يجعله أقل نعومة بعد التجفيف.

ومن الأفضل غسل المناشف في حمولة مناسبة تسمح لها بالحركة بحرية داخل الغسالة.

أسباب تجعل المناشف تفقد نعومتها بعد الغسيل.. أخطاء تجنبيها

4. استخدام درجة حرارة غير مناسبة

قد يؤثر اختيار درجة حرارة غير مناسبة على ألياف المناشف، خاصة عند تكرار غسلها بدرجات حرارة مرتفعة دون الحاجة إلى ذلك.

ويفضل اتباع تعليمات العناية الموجودة على ملصق المناشف، واختيار درجة الحرارة المناسبة لنوع القماش ودرجة اتساخه، بدلًا من استخدام الماء الساخن في كل مرة.

5. تجفيف المناشف بطريقة خاطئة

التجفيف من العوامل المهمة التي تؤثر على ملمس المناشف، فتركها مبللة لفترة طويلة داخل الغسالة قد يؤدي إلى ظهور رائحة غير مستحبة، بينما قد يجعل التجفيف المفرط بعض الألياف أكثر خشونة.

كما أن تجفيف المناشف تحت أشعة الشمس القوية لفترات طويلة قد يؤثر على ملمسها مع تكرار التعرض.

ويفضل نشر المناشف في مكان جيد التهوية حتى تجف بصورة كاملة.

6. تراكم الأملاح بسبب عسر المياه

قد تكون المياه المستخدمة في الغسيل غنية بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي مشكلة تعرف باسم عسر المياه.

ومع تكرار الغسيل، يمكن أن تترسب بعض المعادن على الأقمشة، ما يجعل المناشف أكثر خشونة ويصعب إزالة بقايا المنظفات منها.

وفي هذه الحالة، قد يساعد استخدام منظف مناسب للمياه العسرة أو معالجة مشكلة المياه وفقًا للتعليمات المتاحة.

7. عدم تنظيف الغسالة بانتظام

قد تتراكم بقايا المنظفات والدهون والأوساخ داخل درج المسحوق وحلة الغسالة والجلدة المطاطية، ثم تنتقل بعض هذه الرواسب إلى المناشف أثناء الغسيل.

لذلك من المهم تنظيف الغسالة بصورة دورية، وترك بابها مفتوحًا بعد انتهاء الغسيل حتى تجف من الداخل وتقل فرص تكون الروائح.

كيف تحافظين على نعومة المناشف بعد الغسيل؟