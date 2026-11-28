لاشك أن فوائد قيام الليل للرزق والزواج كثيرة وعظيمة، فهو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وفي جوف الليل تتنزل الرحمات، وتُفتح أبواب السماء، وتُستجاب الدعوات، فمن قام الليل بقلبٍ صادق، ودعا الله بسعة الرزق وتيسير الزواج وتفريج الكرب، أكرمه الله بقضاء حاجته، وبارك له في رزقه، ويسّر له أمره، فكم من دعوةٍ في ظلمة الليل أشرقت بها الحياة.

قيام الليل

تُعتبرُ صلاة قيام الليل من أعظمِ الطّاعات عند الله تعالى، وهي أيضًا سرٌ من أسرار الطُمأنينة والرِّضا في قلب الإنسانِ المؤمن؛ إذ ترسم نورًا على وجه المؤمن، حيث إنّ الله عز وجلّ يَنزل كلَ ليلة في الثُلثِ الأخير من اللّيل إلى السّماء ِالدُّنيا فيقول: «هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر.

فوائد قيام الليل

عدّد العُلماءُ بضعة أمورٍ حثّت على قيام اللّيل وجعلت له أفضليّةً خاصّة، منها:

عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.

قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.

قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.

المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته.

مدح الله أهل قيام اللّيل.

عدَّهم الله تعالى في جملة عباده الأبرار.

قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ.

ومنهاةٌ للآثام.

قيامُ اللّيل أفضل الصَّلاة بعد الفريضة.

شرفُ المؤمن قيام اللّيل.

قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

فوائد قيام الليل للرزق

وجاءت فوائد قيام الليل للرزق ، والسرُّ في ذلك أن العبد يمنع نفسه ملذّات الدنيا، وراحة البدن، ليتعبّد لله تعالى، فيعوضه الله تعالى خيراً مما فقد، وذلك يشمل نعمة الدّين، وكذلك نعمة الدنيا، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره."

فوائد قيام الليل للزواج

يستحب الدعاء في قيام الليل وآخر ساعة من الجمعة وبين الأذان والإقامة لأنها ساعات مباركة ، والدعاء قد يكون من بعض آيات القرآن الكريم كما ورد في سورة مريم عندما دعا سيدنا زكريا ربه وقال : " ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين " . وهذا الدعاء يصلح كـ دعاء تيسير الزواج أو يصلح لمن تأخر في الإنجاب .

ويقول بعض العلماء ان دعاء سيدنا زكريا من أراد الزواج فليواظب عليه ويكرره في السجود أثناء الصلاة وبين الأذان والإقامة وفي قيام الليل . وهناك ـأدعية أخرى منها .. اللهمّ بحقّ قولك: (وَاللَّـهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)، وبحقّ قولك: (إِنَّ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، وقولك الحقّ: ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ) . اللهمّ اجمع بيننا بالحق، وافتح بيننا بالحق، وأنت الفتّاح العليم، وقولك: (وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً) ، اللهم ارزقني زوجًا تقرّ به عيني وتقرّ بي عينه. اللهمّ إني أعوذ بك من تأخّر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا استحق.