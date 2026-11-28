كشف الإعلامي أمير هشام عن أزمة جديدة تواجه نادي الزمالك بشأن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل اقتراب نهاية عقود عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم الجاري.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الزمالك يواجه أزمة في ملف تجديد العقود في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تواجه النادي، موضحًا أن هناك 9 لاعبين تنتهي عقودهم مع ختام الموسم الحالي.

وأشار إلى أن إدارة النادي قررت تأجيل ملف التجديد لجميع اللاعبين لأجل غير مسمى لحين حل الأزمة المالية، وهو ما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير لحسم مستقبل العناصر التي تنتهي عقودها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مركز حراسة المرمى يحتاج إلى تحرك عاجل من جانب إدارة الزمالك، في ظل اقتراب نهاية عقدي محمد عواد والمهدي سليمان بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا ضرورة حسم موقف الثنائي وتجديد عقديهما.

وأشار أمير هشام إلى أن إدارة الزمالك تنتظر تحديد موقف أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، قبل اتخاذ خطوات نهائية بشأن ملف حراسة المرمى، في ظل أهمية الاستقرار على الرؤية الفنية للمركز خلال المرحلة المقبلة.