وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، نصيحة مهمة لطالب بالصف الأول الثانوي، يشعر بالحيرة بشأن اختيار التخصص الجامعي الذي يناسب ميوله وقدراته، خاصة أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب، لكنه يجد نفسه أكثر تفوقًا في مادة الرياضيات.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن اختيار المجال الدراسي والمهنة المستقبلية من القرارات الصعبة، لا سيما عندما يجد الإنسان نفسه محبًا لمجال معين، بينما يحقق تفوقًا أكبر في مجال آخر.

وقال موافي إن الطالب أمام اختيارين جيدين، أحدهما الطب الذي يحبه، والآخر الرياضيات التي يتفوق فيها، مشيرًا إلى أن لكل مجال مميزاته وعيوبه، وأن تحديد الأنسب يتطلب التفكير والتأني قبل اتخاذ القرار.

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة الطالب بأداء صلاة الاستخارة، مؤكدًا أهميتها عند الاختيار بين أمرين متاحين، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الاستخارة تكون في مختلف الأمور التي يحتار الإنسان بشأنها.

وأضاف موافي: «أقسم بالله يا ابني ما عملت حاجة في حياتي إلا باستخارة الأول»، موضحًا أن الإنسان قد يجد بعد الاستخارة تيسيرًا في أحد الاختيارات، وكأن الطريق أصبح مفتوحًا أمامه.

وأشار إلى أن من أهم عوامل النجاح أن يعمل الإنسان في المجال الذي يحبه ويعتبره هواية، مستشهدًا بتجربته الشخصية في ممارسة الطب، مؤكدًا أنه يذهب إلى عيادته وكأنه ذاهب إلى النادي، لأنه يستمتع بعمله ويعتبره جزءًا من هواياته.