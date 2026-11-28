خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور التي أبرزت جمالها وأناقتها، وحظيت بإعجاب محبيها الذين تفاعلوا مع إطلالتها اللافتة.

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في أحدث صورها

ظهرت نجلاء بدر بإطلالة أنثوية جذابة، اعتمدت خلالها على مكياج قوي يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون من خلال ظلال عيون بدرجات البني والبرونزي، ورسمة آيلاينر سوداء محددة، إلى جانب الرموش الكثيفة التي منحت عينيها مزيدًا من الاتساع والجاذبية.

كما اختارت أحمر شفاه بدرجة وردية نيود لامعة، مع لمسات من أحمر الخدود الوردي، وبشرة مشرقة بلمسة برونزية ناعمة، لتبدو إطلالتها متكاملة تجمع بين الأنوثة والجمال.

أما عن تسريحة الشعر، فاعتمدت نجلاء بدر على خصلات شعرها البني الطويل، مع تموجات واسعة وكثيفة انسدلت على كتفيها، في تسريحة أضفت مزيدًا من الحيوية والجاذبية على مظهرها.

وأكملت الفنانة إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية الأنيقة، تضمنت أقراطًا متدلية وقلادة بتصميم رقيق، إلى جانب أساور ذهبية زادت من فخامة اللوك، مع ظهورها بقطعة ملابس سوداء مكشوفة الكتفين، أبرزت جمال الإطلالة وبساطتها.

نجلاء بدر

نجلاء بدر تتألق بإطلالة تجمع بين الأنوثة والجاذبية

واستطاعت نجلاء بدر أن تلفت الأنظار باختياراتها الجمالية التي جمعت بين المكياج الجريء وتسريحة الشعر المنسدل والإكسسوارات الذهبية، لتقدم إطلالة أنيقة تعكس ذوقها في اختيار التفاصيل التي تبرز جمالها.

وتحرص نجلاء بدر على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها ولحظاتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وسط تفاعل متابعيها مع ظهورها واختياراتها المختلفة في عالم الموضة والجمال.

نجلاء بدر