كشف مصدر رفيع المستوى لـ سكاي نيوز عربية بأن توقيع اتفاق لتوحيد السلطة في ليبيا على هامش القمة الإفريقية مرهون بعدم عرقلة الترتيبات أو حدوث تدخلات خارجية.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه : الاتفاق المرتقب يقضي بدمج حكومتي شرق ليبيا وغربها في سلطة واحدة.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المرتقب ينص على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي برئاسة صدام حفتر.

ومنذ قليل ؛ أكد نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق صدام حفتر أن ما تشهده المنطقة والعالم وما تواجهه ليبيا من تحديات ومهددات تمس أمنها وسيادتها، يفرض علي الجميع مسؤولية وطنية وتاريخية لتجاوز حالة الانقسام وإعادة بناء واقع سياسي بما يستجيب لتحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

وقال حفتر في تصريحات له - نقلتها وسائل إعلام ليبية - : نؤكد انخراطنا الجاد في الجهود الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة.



وأضاف حفتر : ونؤكد استعدادنا للعمل مع كافة الأطراف الوطنية لصياغة اتفاق سياسي يعكس واقع ليبيا اليوم، ويؤسس لاستقرار سياسي راسخ، وصولًا إلى تجديد الشرعية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وتابع نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية قائلا : أفضت مسيرة طويلة من الحوار والتفاوض إلى بلورة إطار شامل لتوحيد مؤسسات الدولة، بما يمهّد للانتقال من مرحلة التفاوض والتفاهمات إلى مرحلة التنفيذ.

وزاد : حرصنا طوال الفترة الماضية على تكثيف جهودنا السياسية والدبلوماسية، وتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة إدراكًا منا لأهمية تهيئة الظروف الإقليمية والدولية الداعمة لهذا المسار.

وأكمل : نثمّن جهود البعثة الأممية وكافة الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لهذا المسار ونخص بالشكر والتقدير الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، على ما تبذله من مساعٍ سياسية ودبلوماسية لدعم جهود التوحيد.

وواصل : نتطلع إلى البناء على ما تحقق من تفاهمات، والتأسيس لشراكات استراتيجية راسخة وممتدة مع ليبيا واحدة وموحدة. وانفتاحنا على شركائنا الإقليميين والدوليين انطلاقًا من رؤية وطنية مستقلة، تحكمها المصالح العليا للدولة الليبية، دون أن يكون تطوير علاقاتنا مع أي من شركائنا على حساب علاقاتنا وشراكاتنا القائمة.

وإختتم قائلا : غايتنا التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة الليبية، تستعيد فيها وحدتها وكامل سيادتها واستقلال قرارها، وقدرتها على حماية مصالحها والاضطلاع بدورها الإقليمي والدولي.