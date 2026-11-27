انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني علنًا أوكرانيا، على خلفية إغراقها سفينة حربية روسية في ليبيا، مشددة على أن الحرب "لا يمكن أن تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط".

وجاء موقف ميلوني بعد أن أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، أن طائرات مسيّرة انتحارية أوكرانية دمّرت السفينة "ميركوري" في ميناء بنغازي.

وكانت الفرقاطة، التي تُقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه إسترليني وتُعد من أحدث السفن الحربية التابعة للكرملين، تعرضت لأضرار بالغة يوم الأحد، بعد اصطدام طائرتين مسيّرتين بهيكلها وانفجارهما.

كما استهدف الهجوم الأوكراني سفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات، جرى ضربها قبالة السواحل الليبية بواسطة طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات.

وأشاد الرئيس زيلينسكي بالعملية، واعتبرها دليلًا "مثاليًا" على قدرة أوكرانيا المتنامية على معاقبة عملاء موسكو أينما كانوا.

استياء في روما ومخاوف من امتداد الحرب

لكن العملية أثارت استياءً في روما، التي تعتبر البحر الأبيض المتوسط جزءًا من فنائها الخلفي الاستراتيجي، وسط مخاوف من امتداد الحرب إلى المنطقة.

وقالت ميلوني في قمة أوروبية: "يجب ألا تمتد الحرب إلى البحر الأبيض المتوسط، ولا يمكن أن تمتد. يجب أن نكون واضحين جدًا في هذا الشأن، كما كنا في الأيام الأخيرة مع أصدقائنا الأوكرانيين".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه ميلوني مقاومة متزايدة محليًا بسبب دعم روما لكييف، حيث تهدد الضربات بأن تصبح شوكة جديدة في خاصرتها.

سالفيني يهاجم العملية ويطالب بخفض المساعدات

وانتقد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، الهجمات في ليبيا بشدة.

ويُعرف سالفيني بإعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسعيه إلى خفض المساعدات المقدمة لكييف.

وقال حزبه في بيان: "إن القيام بعمليات عسكرية على أراضي دولة ذات سيادة دون التشاور المسبق مع الشركاء الغربيين - الذين دعموا أوكرانيا اقتصاديًا وعسكريًا لسنوات، وخاصة مع إيطاليا التي لها مصالح استراتيجية كبيرة في ليبيا - أمر غير مقبول".

كييف تدافع عن حقها في ضرب السفن الروسية

في المقابل، دافعت كييف عن حقها في ضرب السفن الروسية، حتى تلك الراسية في بنغازي، على بعد مئات الأميال من ساحة المعركة، غير أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني وصف إغراق سفينة "ميركوري" بأنه "مقلق"، وقال: "كان انتهاك سيادة ليبيا خطأً"، مضيفًا: "لم تكن إيطاليا على علم إطلاقًا بنوايا كييف لشن هجوم في المياه الإقليمية الليبية، حتى داخل ميناء".

وتابع: "إذا كان هذا استمرارًا للحرب بين روسيا وأوكرانيا، على بعد بضع مئات من الكيلومترات فقط من إيطاليا، فهذا أمر مقلق، خاصة وأننا نعمل من أجل استقرار ليبيا".

ليبيا.. ساحة نفوذ ومحطة عبور للمهاجرين

وتُعد ليبيا محطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين لدخول أوروبا، وهي مقسمة بين فصائل متنافسة، حيث تدير المنطقة الغربية الإدارة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، بينما يسيطر على الشرق أمير الحرب خليفة حفتر.

وشوهدت طائرة مسيّرة أوكرانية من طراز "سي بيبي" وهي تندفع باتجاه سفينة الشحن "أنغارا" الخاضعة للعقوبات قبالة السواحل الليبية يوم الأحد.

ويُعد حفتر حليفًا لبوتين، وقد حضر سابقًا عرض "يوم النصر" في موسكو، الذي يُحيي ذكرى دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

كما يُعتقد أن الكرملين يسعى إلى استخدام ليبيا كقاعدة عسكرية جديدة للتزود بالوقود والإمدادات لسفنه بعد التخلي عن قاعدة طرطوس البحرية في سوريا.

ميلوني: دعم كييف مستمر مع الدفاع عن أمن إيطاليا

وأوضحت ميلوني أنها لا تنوي خفض ميزانية روما لدعم كييف نتيجة للهجوم، لكنها أعربت عن قلقها العميق بشأن ليبيا لأوكرانيا.

وقالت: "أعتقد أنه يجب علينا بذل قصارى جهدنا لمواصلة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ولكن يجب علينا أيضًا الدفاع عن أمن حدودنا ومواطنينا. وفي هذا الشأن، كنتُ وسأظل واضحة جدًا مع الرئيس زيلينسكي".