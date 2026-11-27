نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف عواطف عبد الوهاب السيد الديب، والدة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور إبراهيم صابر وأسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس جامعة الأزهر ينعى والدة محافظ القاهرة

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والسادة نواب رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سعادة اللواء الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة عضو مجلس جامعة الأزهر، في وفاة المغفور لها -باذن الله تعالى- والدته، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

كما تقدم الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى السيد الدكتور، إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في وفاة والدته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته.

وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وذويها، داعيًا الله تعالى أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يجعل ما أصابهم رفعةً في الدرجات وعظيمًا للأجر.