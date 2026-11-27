نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ ناصر محمد يحيى، عضو مكتب إحياء التراث بمشيخة الأزهر الشريف، الذي وافته المنية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل العلمي المخلص، والإسهام في خدمة العلم والتراث.

ويتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، وإلى مشيخة الأزهر الشريف، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، الشيخ ناصر محمد يحيى، كبير الباحثين بمكتب إحياء التراث الإسلامي بالأزهر الشريف، معربًا عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد.

ودعا الشيخ أيمن عبد الغني، المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من جهود في خدمة علوم الشريعة والتراث الإسلامي في ميزان حسناته. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾».

مسيرة حافلة بالعطاء والعمل

ونعى الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الشيخ ناصر محمد يحيى، عضو مكتب إحياء التراث بمشيخة الأزهر الشريف، الذي وافته المنية في رحاب عمله بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل العلمي المخلص.

وأكد مفتي الجمهورية أن الفقيد -رحمه الله- كان أنموذجًا للباحث المخلص الذي أدرك قيمة العلم ورسالة العلماء، وكرَّس جهدًا كبيرًا من مسيرته العلمية لخدمة التراث الإسلامي وصيانته وإبراز كنوزه، مؤمنًا بأن تحقيق تراث الأمة ليس مجرد عمل بحثي، بل هو إسهام أصيل في حفظ ذاكرتها العلمية وصون هويتها الحضارية، ونقل معارفها إلى الأجيال المتعاقبة، وقد عُرف الراحل بالجدية والإخلاص والتفاني في أداء رسالته، فضلًا عما اتسم به من طيب الخلق وحسن السيرة بين كل من عرفه وخالطه.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وزملائه ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدمه من علم وجهد في خدمة تراث الأمة في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.