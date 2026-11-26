شارك الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمستشار جلال الدين محمد عبد العاطي - المستشار القانوني للوزارة، في «ندوة الوقف البحثية 2026»، التي نظمها مجلس الشئون الدينية الإسلامية في سنغافورة يوم 25 من نوفمبر 2026، بمشاركة علماء من مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية، ونحو 60 مشاركًا من سنغافورة، لمناقشة سبل استدامة نفع الأوقاف وتعظيم أثرها المجتمعي جيلًا بعد جيل.

وتناولت الندوة عددًا من القضايا الفقهية والعملية المتعلقة بإدارة الأوقاف وصيانة أعيانها وتطويرها واستبدالها وفق الضوابط الشرعية، مع مراعاة مقاصد الواقفين ومصالح المستحقين، والاستفادة من المبادئ الإسلامية، وفي مقدمتها المصلحة والعرف، في التعامل مع المستجدات والتغيرات التي تطرأ على الأوقاف ومصارفها.

ونقل الدكتور السيد عبد الباري، خلال كلمته، تحيات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، إلى المشاركين والقائمين على الندوة، ودعواته بالتوفيق لأعمالها، مؤكدًا أن الوقف يمثل أحد أعرق مظاهر التكافل في الحضارة الإسلامية، وأنه مؤسسة حضارية وتنموية تجاوز أثرها تلبية احتياجات المحتاجين إلى دعم العلم، ورعاية الفئات الأولى بالعناية، والإسهام في المصالح العامة، بما يضمن استدامة الخير عبر الأجيال.

المحافظة على الوقف

وأوضح أن المحافظة على الوقف لا تقتصر على صيانة أعيانه، بل تمتد إلى استمرار رسالته وتحقيق مقاصده الشرعية والإنسانية، مشيرًا إلى أن قاعدة «شرط الواقف كنص الشارع» تؤكد وجوب الوفاء بشروط الواقفين في إطار أحكام الشريعة، غير أن تنزيل هذه القاعدة على الوقائع قد يستدعي نظرًا مقاصديًّا دقيقًا، خاصة عند تغير الأحوال أو زوال أوصاف الاستحقاق التي بُني عليها الوقف.

واستعرض أبرز اتجاهات المذاهب الفقهية الأربعة في التعامل مع هذه المسائل، مبينًا عنايتها بالجمع بين اعتبار شروط الواقفين وتحقيق مقاصد الوقف، مع اختلاف مناهجها في بعض صور الانتفاع والاستبدال وتحديد المستحقين.

وأكد أن الوفاء بالشرط وتحقيق المقصد أصلان متكاملان، وأن حسن فهم الشروط واستثمار الوقف في أوجه النفع المشروعة يضمن استمرار رسالته، دون جمود يعطل منافعه، أو تضييق يحرم المجتمع من ثماره، ودون تجاوز لشروط الواقفين أو مخالفة لمقاصدهم.

ومن جانبه، أكد المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، أن الوقف ليس مجرد أموال محبوسة أو عقارات مصونة، وإنما هو تعبير عن رؤية حضارية تجعل للمال وظيفة تتجاوز الملكية الفردية إلى النفع العام المستدام، مستشهدًا بتوجيه النبي -ﷺ- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، وموضحًا أن منظومة الوقف تقوم على أصلين متلازمين، هما صيانة المال الموقوف واستدامة النفع المقصود منه.

وتناول اختلاف الفقهاء في مسألة استبدال الوقف، موضحًا أن تشدد بعضهم في المحافظة على العين الموقوفة، وإجازة بعضهم الاستبدال عند تعطل المنافع أو تحقق مصلحة راجحة، يعكسان اختلافًا في تقدير الوسائل الأوفى لحماية الوقف وتحقيق غرض الواقف، لا اختلافًا في تعظيم شأنه.

وشدد على أن مراعاة المقاصد لا تعني إطلاق التصرف في الأوقاف، بل تقتضي أن تكون المصلحة المسوغة للاستبدال محققة لا متوهمة، وأن تحاط بالضمانات اللازمة وتخضع لرقابة الجهات المختصة.

كما استعرض التجربة التشريعية المصرية في تنظيم أحكام الوقف، ومنها القانون رقم 48 لسنة 1946، الذي استمد أحكامه من التراث الفقهي، ونظم شروط الواقفين، ومنها أحكام الإبدال والاستبدال، في إطار ضوابط قانونية تستهدف حماية الوقف وصيانة مقاصده.

وأكد أن الاستبدال، متى توافرت مسوغاته الشرعية وشروطه القانونية، قد يكون وسيلة لتحقيق تأبيد الوقف واستدامة نفعه، وليس خروجًا على هذا الأصل، مشددًا على أهمية إقامة التوازن بين المحافظة على أعيان الوقف وتحقيق المصلحة المقصودة منه.

واختتم المشاركان كلمتيهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالوقف، وتعميق الصلة بين التأصيل الفقهي والتطبيق القانوني، بما يسهم في حماية الأوقاف وتنمية مواردها وتعظيم أثرها الحضاري والإنساني، سائلين الله أن تثمر أعمال الندوة رؤى علمية وعملية نافعة.