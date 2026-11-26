أشاد الإعلامي يسري الفخراني بتكاتف المصريين وتضامنهم مع أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن الشعب المصري يظهر معدنه الأصيل في الأوقات الصعبة، وأن مشاعر التعاطف والمساندة التي ظهرت عقب الحادث تعكس روح المحبة والتكافل بين أبناء المجتمع.

وحرص يسري الفخراني على توجيه رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن تقديره للمواقف الإنسانية التي شهدتها مصر عقب الحادث، مشيرًا إلى أن كل بيت مصري يعيش حالة من الحزن، وأن العديد من الآباء والأمهات والشباب والفتيات حاولوا تقديم المساعدة والتبرع بأي شيء لمساندة المتضررين.

وكتب يسري الفخراني: «كل بيت فى مصر حزين، كل أب وكل أم حاولوا يتبرعوا بأى حاجة، كل شاب وفتاة انتصروا للإنسانية بكل صورها ومعانيها، شعب مصر عظيم فى كل وقت، ومهما حصل هو السند، مصر بيت كبير وعيلة واحدة».

وأضاف الإعلامي معربًا عن خالص دعائه لضحايا الحادث والمصابين، قائلًا: «رحم الله الشهداء فى الحادث الأليم، وعافى المصابين بحوله وقوته».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اصطدام سيارة ملاكي بناقلة محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى انقلاب الناقلة وتسرب البنزين منها، قبل اشتعال النيران وامتدادها إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت الحصيلة المعلنة وفق البيانات الواردة عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية.

التحقيقات تكشف أسباب حريق دائري الوراق

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة أن قائد السيارة الملاكي كان يسير بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم خلال استجوابه بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها، ما تسبب في اندلاع الحريق وامتداد النيران إلى المركبات المحيطة.

وتواصل النيابة العامة استجواب المتهم للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، إلى جانب فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.