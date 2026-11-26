نعت الفنانة درة زروق ضحايا حادث الوراق الأليم، الذي وقع أمس الأربعاء، إثر انقلاب واشتعال مقطورة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت درة عن حزنها العميق تجاه الحادث، مؤكدة تضامنها مع أسر الضحايا والمصابين، وموجهة رسالة مواساة إلى كل من فقد عزيزًا في هذا الحادث.

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي على موق«إنستجرام»: «ببالغ الحزن، أنعى ضحايا حادث الوراق. قلبي مع كل أسرة فقدت عزيزًا في هذا الحادث الأليم».

وأردفت: «ومع كل من ينتظر خبرًا يطمئنه على مصاب، خالص عزائي لأهالي الضحايا».

وأضافت: «ربنا يرحمهم ويصبّر أهلهم، ويكتب الشفاء العاجل لكل المصابين».

واختتمت درة رسالتها بالدعاء لمصر وأهلها، قائلة: «حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون».

درة تواصل نشاطها الفني

وعلى الصعيد الفني، تواصل درة نشاطها الدرامي من خلال مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها بالنجمة يسرا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، في تعاون فني جديد يضاف إلى مشوارها، ويجمعها بمجموعة من الأسماء البارزة على الساحة الفنية.