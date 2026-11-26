يستعد عازف البيانو والموسيقار عمرو سليم لإحياء حفل موسيقي جديد بمصاحبة فرقته، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 18 ديسمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويقدم عمرو سليم خلال الحفل مجموعة من المقطوعات والمؤلفات الموسيقية التي تعكس تجربته الفنية، وتبرز أسلوبه المميز في العزف على البيانو، بمشاركة فرقته الموسيقية.

عمرو سليم ومسيرته الموسيقية

ارتبط اسم عمرو سليم بآلة البيانو، وقدم على مدار مشواره الفني العديد من الأعمال الموسيقية، التي اعتمد فيها على إعادة تقديم الألحان العربية برؤية موسيقية مختلفة، تمزج بين الطابع الشرقي والأساليب الحديثة في العزف والتوزيع.

تفاصيل حفل عمرو سليم بدار الأوبرا

ومن المقرر أن يقام الحفل في عرض واحد على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 610 جنيهات.

