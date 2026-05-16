عمرو سليم يخطف الأنظار فى حفل مسرح تياترو أركان

قدم المايسترو عمرو سليم، حفلًا موسيقيًا مميزًا على مسرح تياترو أركان، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير من الحضور أمس الجمعة.

وعزف عمرو سليم عدد من المقطوعاته الموسيقية، حيث خطف الأنظار بعزفه المميز على البيانو وأدائه الراقي الذي نال إعجاب الجمهور.

حفل عمرو سليم فى دار الأوبرا

وأقامت دار الاوبرا المصرية حفلاً للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته فى السادسة والنصف على المسرح الصغير.

وضم البرنامج مجموعة من ألحان الموسيقى العربية الشهيرة التى شكلت الوعى الفنى للجمهور المصرى والعربى ووضعها كبار المؤلفين وأعيد صياغتها لتناسب آلة البيانو.

يأتى الحفل ضمن خطط دار الأوبرا الهادفة الى إثراء وجدان المجتمع ويبرز مسارات دعم الإبداع الجاد الذى يسهم في الارتقاء بالوعى ونشر الفنون الجادة.