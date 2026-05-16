5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو وصور

أعلن نادي جمهورية شبين عن وصول ٥ أتوبيسات أمام مقر النادي من أجل نقل جماهير الزمالك لمؤازرة الفارس الأبيض في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري تحت رعاية أيمن خطاب نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويستضيف مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره اتحاد العاصمة بهدف دون رد فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الذي أقيم فى العاصمة الجزائرية السبت الماضي.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية إضافة إلي القناة الأولي المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.