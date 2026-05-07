موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة يوم السبت الموافق 9 مايو فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بملعب 5 جويلية في الجزائر.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة الزمالك فى نهائي الكونفدرالية كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.