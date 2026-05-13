ديني

يوم عرفة.. فضله والدعاء المأثور عن النبي فيه

عبد الرحمن محمد

يوم عرفة.. يعد يوم عرفة أعظم أيام الدهر وأكثرها بركة، حيث ينتظره المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لما فيه من نفحات ربانية وفرصة ذهبية للتقرب إلى الله ونيل مغفرته، وهو اليوم الذي تجتمع فيه جموع الحجيج على جبل عرفات لتأدية الركن الأعظم في الحج، بينما يتقرب فيه غير الحجاج بالصيام والدعاء والذكر طمعا في كرم الله وجوده.


موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 2026
تستعد دار الإفتاء المصرية يوم الأحد المقبل، الموافق 16 أبريل 2026، لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وبناء على نتيجة الاستطلاع، سيتم تحديد موعد غرة شهر ذي الحجة بشكل رسمي، ومن ثم تحديد يوم وقفة عرفات وموعد حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026.


فضل يوم عرفة ومكانته في القرآن والسنة
ليوم عرفة مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية، فهو أحد أيام الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»، كما أنه أحد "الأيام المعلومات" التي أثنى الله عليها، وأحد الأيام العشر من ذي الحجة التي أقسم الله بها في سورة الفجر تنبيها على عظم قدرها وعلو شأنها.


صيام يوم عرفة وتكفير الذنوب
يعتبر صيام يوم عرفة لغير الحاج من السنن المؤكدة التي يحرص عليها المسلمون، وقد ورد في فضل صيام هذا اليوم ما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، فصيام هذا اليوم لا يغفر ذنوب العام الماضي فحسب، بل يمتد فضله ليحول بين العبد وبين الذنوب في العام القادم أو يكفرها، أما بالنسبة للحجاج، فيكره صيام يوم عرفة إذا كان سيسبب لهم مشقة تضعفهم عن الوقوف والعبادة في هذا اليوم العظيم.


خير الدعاء دعاء يوم عرفة
الدعاء في هذا اليوم هو خير الدعاء وأرجاه استجابة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، ويستحب للمسلم في هذا اليوم الإكثار من الاستغفار، وقول "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، والحرص على حسن التأدب والذكر الدائم لله عز وجل.

يوم عرفة.. أيهما أفضل قراءة القرآن أم الدعاء؟ 

قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق قائلا: حيث ما يجد العابد قلبه، موضحا: هناك ناس تجد قلبها في الذكر، وهناك ناس تجد قلبها في الصلاة على النبي ﷺ، وهناك ناس تجد قلبها في الذكر بتلاوة القرآن، وهناك ناس تجد قلبها في الاستغفار ... وهكذا، فماذا اختار؟ أختلر ما أجد فيه قلبي .

وأضاف فضيلة المفتي السابق، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن الأمر أمر عبادة، نريد فيه أن نتقرب إلى الله، وهذه أرزاق فهناك من يجد قلبه في القيام، وآخر يجد قلبه في الركوع فيطيل الركوع، وغيره يجد قلبه في السجود، ومن يجد نفسه في الصيام وكل ما يصوم يخشع، والثاني كل ما يصلي يخشع، والثالث كل ما يذكر يخشع، والرابع كل ما يتصدق يخشع، فالإنسان عليه أن يعامل ربه بما أقامه فيه لأنها أرزاق، فربنا مقسم الأرزاق، فليس هناك تفاضل في الحقيقة، إنما هي حالات كل واحد بالحالة التي أقامه الله فيها.

