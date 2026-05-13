فيدرا تحذر أصحاب الحيوانات الأليفة: بلاش تسيبوا كلابكم في أماكن متر في متر

أعربت الفنانة فيدرا عن استيائها من بعض أماكن إقامة الحيوانات الأليفة، مطالبة أصحاب الكلاب والقطط بضرورة اختيار أماكن مناسبة توفر للحيوانات الراحة والرعاية الجيدة.

وقالت فيدرا، خلال فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام، إن بعض الأماكن تعتمد على حبس الحيوانات داخل أقفاص ضيقة أو غرف مغلقة لا تصلها أشعة الشمس، مؤكدة أن ذلك يزيد من معاناة الحيوانات بدلًا من توفير بيئة آمنة لها أثناء غياب أصحابها.

وأضافت أن هناك أماكن أخرى توفر رعاية أفضل للحيوانات، من خلال تخصيص مساحات مناسبة لها وإتاحة الفرصة للتنزه والحركة داخل حدائق مفتوحة، داعية الجمهور للتأكد من مستوى الخدمة والرعاية قبل ترك حيواناتهم الأليفة في أي مكان إقامة