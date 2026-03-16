فيدرا: إبهار الجاهل سهل.. المطلوب منك تفكر وتبحث

فيدرا
فيدرا
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة فيدرا جمهورها مقطع فيديو، وجهت خلال بعض الرسائل لـ جمهورها عن فكرة الانبهار بالآخرين وأهمية التفكير والبحث.

الفنانة فيدرا

وقالت فيدرا فى الفيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"" إبهار الجاهل سهل، أكيد إحنا ما بنعرفش نعمل كل حاجة، زى إننا بنحتاج مهندس يبنى لنا البيت ودكتور يشخصنا، إنما اللى ما ينفعش يتعمل بجد إنك تجيب حد يفكر لك أو يبقى عقلك".

وتابعت :" المطلوب منك تفكر وتبحث، ومش أى حد يقول كلمتين شكلهم مهم، أو طالعين من حد شكله بيفهم، تصدقه".

وكانت قد تحدثت فيدرا عن مشاركتها في مسلسل «عين سحرية»، مشيرة إلى أنها ظهرت كضيفة شرف، مؤكدة سعادتها بالعمل مع الفنان عمر عصام، وقالت: «بحب أشتغل مع عمر عصام.. التوليفة كانت حلوة، وهو مجتهد وموهوب وربنا مديله قبول والناس بتحبه».

كما كشفت أن شخصية «دكتور فيدرا» في مسلسل «ميد ترم» كانت مكتوبة في الأصل لرجل، موضحة أنها لم تنجذب للدور في البداية، لكنها وافقت عليه مجاملة للمخرجة مريم الباجوري، التي تربطها بها علاقة قديمة، قائلة: «أنا أعرفها من قبل ما تتولد ومتغطسة في الفن».

وعن الجدل الذي أثير بسبب ظهورها بملابس من الفرو في أحد الأعمال، أكدت فيدرا أنها كانت ترتدي فروًا صناعيًا، مشيرة إلى رفضها ارتداء الفرو الطبيعي، وأضافت: «عمري ما لبست فرو طبيعي.. الحيوان بيتسلخ حي عشان الفاشون ودي حاجة مؤلمة، وكانت غلطة».

وكشفت الفنانة عن طبيعة علاقتها بالدكتور علي جمعة، مؤكدة أنها علاقة قائمة على النقاش في أمور الدين والفقه، موضحة أنها كانت تسأله كثيرًا عن قصص الأنبياء مثل قصة آدم وحواء.

وعلى الصعيد الشخصي، تحدثت فيدرا بتأثر عن علاقتها بوالدتها، مؤكدة أنها كانت علاقة مختلفة رغم الخلافات بينهما، لكنها افتقدت وجودها بعد رحيلها، خاصة بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان قبل وفاتها بفترة قصيرة.

كما تطرقت إلى تجربتها في الزواج، مؤكدة أن زيجاتها لم تكن موفقة، قائلة: «كل جوزاتي كانت غلطة.. عيلتي رفضوا الجواز وأنا أصريت»، موضحة أنها قررت عدم الإنجاب لأنها ترى أنها ليست جيدة في الارتباط.

وأشارت فيدرا إلى أن نقطة ضعفها هي الأطفال والحيوانات وأسرتها، مؤكدة أنها لم تبكِ عندما انفصلت عن أي زوج من أزواجها الثلاثة لأنها كانت مقتنعة بأن الانفصال هو القرار الصحيح.

وتحدثت أيضًا عن بعض الخلافات الفنية، من بينها خلافها مع الفنان الراحل أحمد زكي أثناء العمل، كما كشفت أنها عُرض عليها المشاركة في أحد برامج المقالب مع رامز جلال لكنها لم تتحمس للفكرة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

