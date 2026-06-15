تامر أمين عن عصير القصب المغشوش: لن يفلتوا من العقاب

أعرب الإعلامي تامر أمين عن استيائه الشديد من انتشار ظاهرة بيع عصير القصب المغشوش، مؤكدًا أن الغش التجاري يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، فضلًا عن كونه سلوكًا غير أخلاقي يهدف لتحقيق أرباح سريعة على حساب الناس.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة النهار، إن من يحقق مكاسب بطرق غير مشروعة لن يفلت من العقاب، مشددًا على أن الاستمرار في إيذاء المواطنين والغش لتحقيق المال الحرام ستكون له عواقب وخيمة.

وأضاف: «أوعى تفتكر إنك هتفضل تغش وتؤذي الناس وتكسب حرام على طول، هتيجي هتيجي، لكن ربنا بيمهلك ويديك فرصة للتوبة والرجوع، وإذا تماديت فالضربة هتبقى ثقيلة».