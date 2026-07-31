الأضرار مادية.. رصد مسيرات معادية داخل المجال الجوي الكويتي

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وتدميرها.

وقال المتحدث في بيان له ؛ أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددًا من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وشدد على أن القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.