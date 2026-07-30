"حكماء المسلمين" يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليميين.

وأكد مجلس حكماء المسلمين - في بيان، اليوم /الخميس/ - أن استمرار مثل هذه الهجمات يخالف مبادئ حُسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد تضامنه الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمه لها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة وصون السلم والاستقرار الإقليميين.